30:09

Bo día no que temos que falar dun problema no que Galicia está a cabeza... o suicidio. Temos as peores taxas, por enriba da media nas catro provincias con Lugo á cabeza.

Dende Ourense é noticia a acusación do alcalde Gonzalo Pérez Jácome contra o editor do periódico La Región. Di que lle deu un puñetazo.

Son algunhas das novas na xornada previa ao comezo de curso escolar no ensino obligatorio