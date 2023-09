16:44

O cerco pide que o ministerio de pesca poña a súa disposición canto antes mais cota de sardiña.

Esta especie foi incluída este ano nos mecanismos de optimización. Ata agora o sector ten que facer un desembolso económico pra poder seguir pescando.

O BNG pidelle a Feijóo que aclare ó Parlamento de Galicia o seu relevante incremento patrimonial.

Calculao en 850 mil euros en dous anos e pide que se reúna a comisión do deputado.

En Vigo, Partido POpular e BNG uníronse pra forzar a celebración dun pleno extraordinario

Queren que o goberno local explique as irregularidades no patrocinio fallido do concerto que Guns and Roses ofreceu en Balaídos o 12 de xuño.

A CIG convocará folga entre o profesorado se a Xunta non presenta este mes unha proposta de redución de horarios.

Galicia é a única comunidade na que o profesora non recuperou os horarios previos á crise do 2008, cando se lles aumentou a carga lectiva.

O tempo. As nubes de evolución que se van ir formando pode descargar algunha treobada. As temperaturas seguen altas.