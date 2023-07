10:40

O accidente nun paso a nivel en Lugo lembrounos o perigo destes cruzamentos, moitos con sinalización escasa e mala visibilidade. Adif sinala que a eliminación do de Recimil sairá en breve a licitación.

Mentres, o colexio de traballo social critica que a xunta no canto de reforzar o persoal do Imelega como lle pediu o Tribunal Superior contrate fóra do traballo.

a campaña electoral chega ó seu ecuador