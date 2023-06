44:54

Los partidos políticos siguen sin ponerse de acuerdo para formar gobirerno... La candidata del PP de Extremadura, María Guardiola, insiste en que quiere gobernar en solitario. No está dispuesta a aceptar ciertas exigencias de VOX ni tampoco dejará que Guillermo Fernández Vara siga siendo presidente, a pesar de ser la lista más votada. Asegura que sus jefes son los extremeños.... El PP de Cáceres continúa las conversaciones con los diferentes grupos municipales de cara a la investidura del 17 de junio. El líder popular, Rafael Mateos, no necesita apoyos para ser investido alcalde, pero está abierto al diálogo..... Con el PP ya ha hablado "Siempre Don Benito" ..... Extremadura cierra mayo con 2.147 desempleados menos, sobre todo en servicios. Mientras, la Seguridad Social gana 6.218 cotizantes..... En Badajoz, el barrio de San Fernando trata de recuperar la normalidad tras la explosión de gas en una vivienda, que dejó un fallecido y 16 heridos. La deflagración afectó a distintos inmuebles y algunos vecinos continúan sin poder volver a sus casas, por el olor a humo y porque no tienen luz ni agua..... Villanueva de la Serena acoge esta noche la Gala del Autónomo..... En Cáceres, Cocemfe y la empresa de autobuses urbanos SUBUS han realizado una jornada informativa, para minimizar los riesgos que tienen las personas con movilidad reducida..... La Guardia Civil detiene a un hombre que circulaba a 182 km/h por la N-523 , que, además, dio positivo en cocaína. Mientras, en Plasencia, la Policía Nacional detiene a los autores de un robo con fuerza en una casa de apuestas...... Mérida sigue celebrando una de sus fiestas más populares y de interés turístico regional: Emérita Lúdica. Esta mañana se ha celebrado la tradicional "Nominatio" y la "Laureatio". Para esta tarde, hay programadas muchas más actividades. Entre ellas, visitas guiadas y desfiles de legiones romanas.