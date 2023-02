03:14

Amalia, delegada de la AOEX en Mérida, lleva 25 años operada de cáncer de laringe. Su mayor preocupación era el disgusto que iba a dar a su familia. "Cuando me dieron el alta en el hospital, mi hija pequeña me dijo: mamá, te han quitado el mal, pero ahora ¿quién me va a dar consejos?". Eso le dio fuerzas para volver a aprender a hablar en un mes. "Eran sesiones semanales. Primero me enseñaban palabras monosílabas, luego bisílabas y así cada vez más largas.... Hasta que un día la logopeda me pregunto: ¿qué has aprendido hoy? Yo le contesté: supercalifragilístico espialidoso. Y ella me dijo, anda, vete para casa, que tienes el alta. Mi hija se emocionó muchísimo".