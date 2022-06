Castilla y León Informativos Informativo León 08:45 - 20/06/2022 15:05 Las Cortes Autonómicas aprueban por unanimidad la propuesta del PSOE que reclama a la Junta agilizar la tramitación de las escrituras de propiedad de las fincas afectadas por la concentracion parcelaria. La puesta en servicio de los nuevos contratos de limpieza y recogida de basuras de Ponferrada entra en su recta final y estarán operativos en el mes de agosto. Comienzan los cursos de verano en la UNED, en la Universidad leonesa y en el Centro de Oficios de León. Con su director charlamos de la oferta formativa estival. La Cultural presenta hoy el logotipo y elprograma de actividades para celebrar su centenario. El club leonés se fundó el 5 de agosto de 1923. Del programa de las fiestas de León hoy destacamos una nueva edición de Poemas en el Claustro de la Catedral con Antonio Gamoneda, Premio Cervantes 2006, y Pilar Pallarés, Premio Nacional de Poesía 2019. El prestigioso director de orquesta, José Luis Temes, presenta un nuevo audiovisual "Proyecto Luz" en El Albéitar de la Universidad de León dedicado a Manuel Angulo. Más opciones

[an error occurred while processing this directive]