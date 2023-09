14:57

Comienzan en León las jornadas sobre educación financiera familiar y pobreza energética que organiza la Fundación Isadora Duncan.

El presidente de la Junta está hoy en León. Alfonso Fernández Mañueco visita las instalaciones del centro de cría del urogallo, en La Ercina, y preside, en la capital, la comisión general de coordinación territorial.

Los economistas piden rebajar el precio del suelo, para promover el asentamiento de empresas en los polígonos industriales de la provincia. El Colegio de Economistas y la Fundación Monteleón otorgan el premio "Leonés en el extranjero" a Joaquín Ramírez Cisneros, fundador y director ejecutivo de Tecnosylva.

La FELE pone en marcha una nueva Oficina, Acelera Pyme, para acompañar a las empresas en su transformación digital.

CSIF insta a las administraciones locales (con 6.500 trabajadores en la provincia) a aplicar la carrera profesional a sus empleados públicos y a aprobar y actualizar, tanto los convenios como la relación de puestos de trabajo.

Sentencia de conformidad en la Audiencia Nacional por el "caso matadero". Los acusados aceptan condenas de entre 10 meses y 2 años y 5 meses de cárcel para no ir a prisión. Reconocen que introdujeron en el mercado carne de caballo no apta para el consumo, desde los mataderos de Toreno y Astorga.

El Ayuntamiento de León ha presentado los medios tecnicos y humanos del nuevo contrato de mantenimiento de las zonas verdes del municipio. Tiene un presupuesto que supera los 30 millones de euros para un periodo de ocho años.

León estrena hoy el mural feminista "Sin Ellas no hay Nosotras" en el paseo del río Bernesga.