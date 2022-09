05:00

El PSOE acusa a la Junta de marginar la formación profesional en el mundo rural. Solo en León, más de 1.200 alumnos se han quedado sin estudiar los ciclos de FP que solicitaron en primera opción porque en sus centros no se imparten.

UGT denuncia el caos en la implantacion de la educación de 2 y 3 años en los colegios de la provincia. En muchos no han concluido las obras de adaptación de las áulas y profesores y padres se quejan de la falta de información.

Evolución favorable del incendio en el campo de tiro del Teleno. Las bajas temperaturas y la alta humedad de la noche han ayudado en los trabajos que se centran en el flanco noroeste y este, donde todavia hay llama.

La Junta inicia el procedimiento para ampliar, en más de un millón de metros cuadraddos, el polígono industrial de Villadangos del Páramo. La inversión estimada es de 44 millones de euros.

El consejo de gobierno de la Junta declara de especial interés empresarial el proyecto de construcción de una planta para elaborar principios activos para medicamentos oncológicos en Villadangos del Paramo.

El pleno del Ayuntamiento de León ha aprobado la adjudicación del contrato de mantenimento parques, jardines y zonas verdes de la ciudad, por 37 millones de euros, durante 8 años.

El Foro Internacional del Deporte, que se celebra desde hace seis años en León, reunirá, a partir del dia 15, los testimonios y experiencias vitales de algunos de los mejores deportistas de nuestro país, como el ciclista Carlos Sastre o el ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque.