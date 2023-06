10:00

En la Comunidad, siguen las conversaciones para conformar ayuntamientos. Faltan apenas 72 horas para las sesiones de constitución y los ayuntamientos donde los pactos son necesarios apuran negociaciones. Parece que hay un preacuerdo entre PP y Vox en Burgos.

Y en Palencia, Vamos Palencia tiene la llave para dar la alcaldía al PP... o al PSOE. Allí se están ultimando los flecos de la negociación entre las dos formaciones. Vamos Palencia trasladó sus proyectos prioritarios y los socialistas los han aceptado. Previsiblemente votará en blanco, en la sesión plenaria, lo que posibilitará que la socialista Miriam Andrés se convierta en alcaldesa. El candidato a alcalde del PP, Alfonso Polanco, critica que Vamos Palencia no asuma responsabilidades, no queriendo entrar en el gobierno municipal. Votar en blanco, asevera, es la postura fácil.

En Valladolid, a tres días de la constitución del ayuntamiento, el PP da por encarrilado en acuerdo con Vox, por lo que previsiblemente Carnero se convertirá en alcalde. Y no sólo en alcalde: también en senador: aspira a compatibilizar los dos cargos, tras ser ratificadas las listas por el Comité Electoral del PP, reunido este mediodía en Madrid.

En Ponferrada Por el Bierzo se acerca a PP y Vox. En Salamanca, Partido Popular, con mayoría absoluta. En Segovia, PP en solitario. Lo mismo que Por Ávila, con acuerdos puntuales. En Zamora, Izquierda Unida con el PSOE. Y el Partido Socialista con mayoría absoluta, en Soria.

El Ayuntamiento de León no podrá constituirse el sábado y tendrá que esperar al 7 de julio debido al recurso presentado por Vox contra la decisión de la Junta Electoral de declarar todas las papeletas de este partido en que constaban 25 nombres en lugar de 27, como es preceptivo.