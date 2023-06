25:04

Habitualemte a estas alturas del año les estaríamos hablando del debate sobre política general que suele cerrar el curso político en las Cortes de CyL. El llamado debate sobre el estado de la comunidad. Suele coincidir en los últimos días de junio, sin embargo, este año no se producirá hasta la vuelta del verano. Algo que no aparece indicado en el reglamento de las Cortes, en el artículo 149 en concreto donde se especifica que deberá ser durante el segundo periodo ordinario de sesiones, es decir, de febrero a junio en el que nos encontramos. Y solo se exceptúa para no celebrarlo si durante estos meses ha habido una moción de censura, una moción de confianza, un pleno de investidura, algo que no ha ocurrido... O si se prevé celebrar elecciones durante ese año. Cosa que hasta el momento, tampoco tiene lugar. La oposición señala directamente al presidente de la Junta, tal y como han asegurado Pablo Fernández Podemos, patricia Gómez PSOE y Francisco Igea Ciudadanos.



Mientras el PP asegura que este no es el momento de abordar este debate porque el nivel de parlamentarismo que hay en la comunidad, no lo permite.

Enseguida les hablamos de esta falta de parlamento en la sede del parlamentarismo, una de sus funciones esenciales.

Recordarán el caso hace unos días de Eduardo Rincón, uno de los últimos pastores de España en trashumancia que podría perder su rebaño al completo si tiene que sacrificar a las ovejas al no dejarlas mover. Pedía ayuda. Hoy hablamos con su esposa y conocemos cómo está la situación.

La Alianza UPA-COAG denuncia la situación de los caminos paralelos a la autovía A-11 a su paso por la provincia de Zamora. Aseguran que la dejadez de la administracion ha ocasionado que prolifere salvajemente la vegetación lo que impide el transito de la maquinaria agrícola.

Pablo Domínguez, responsable COAG en Morales de Toro lo amplía.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a cinco años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su nieta de 10 años en un municipio de Salamanca. El hombre ha sido condenado por un delito de abuso sexual a menor de dieciséis años, al haber hecho "tocamientos en la vagina" a una de sus nietas cuando estaba al cuidado de ella y sus hermanas, de 4 y 8 años. Los hechos ocurrieron el pasado 24 de julio de 2022 en un momento en que su esposa y su hija habían ido a visitar a su hijo a la cárcel de Topas.

Además, hoy les hablaremos del Grand Prix uno de los míticos concursos que vuelvee a TVE y uno de los pueblos es de la comunidad Aguilar de Campoo una satisfacción para su alcaldesa Maria José Ortega con quien hoy hablamos.