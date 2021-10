25:06



No habrá elecciones anticipadas. Este es el mensaje que han lanzado hoy los máximos dirigentes de la Junta de Castilla y León. El presidente del gobierno regional, el popular Alfonso Fernández Mañueco, y su socio, su vicepresidente Francisco Igea, de Ciudadanos, han descartado la convocatoria de unos comicios autonómicos y han apostado por agotar la legislatura. Fernández Mañueco ha insistido en que existe estabilidad política y ha asegurado que PP y Cs no estan haciendo políticas diferentes en materia sanitaria. Pero su socio de gobierno, Francisco Igea, se muestra sorprendido con algunas críticas de los populares y además hoy ha reteado al líder de la oposición, al socialista Luis Tudanca, a sentarse a debatir en público el futuro modelo sanitario en el medio rural. Por su parte, Tudanca ha señalado que no tiene nada que hablar con Igea, sólo con el presidente Mañueco.

De momento, a partir de hoy, se ha normalizado la atención sanitaria en los consultorios rurales con consultas presenciales y cita previa.

Siguen bajando los contagios. Castilla y león ha notificado 124 positivos nuevos, 65 menos que hace una semana. Cuatro personas más han muerto a consecuencia de la covid en las últimas horas. La Comunidad ha recuperado este martes el consumo en las barras de los bares, se ha eliminado las restricciones en las terrezas y las discotecas pueden abrir de nuevo sus puertas.



La Fundación Santa María la Real ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de macrogranjas de porcino en la comarca palentina de La Ojeda. Ha denunciado que afectaría negativamente a unos treinta edificios monumentales como el Monasterio de San Andrés de Arroyo.

Hoy se cumple un mes del incendio de Navalacruz, en Ávila, que arrasó más de 22 mil hectáreas en 14 municipios. Vecinos y ayuntamientos piden celeridad para que las ayudas anunciadas lleguen

Jesús Posada, nuevo presidente de Acor, la Sociedad Cooperativa agropecuaria, apuesta por mejorar los datos de producción de esta sociedad dedicada a la molturación de remolacha, para obtener azucar.