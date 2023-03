25:05

Jornada de reacciones al anuncio que conociamos ayer por parte del consejero de la Presidencia de la entrada en vigor de las 35 horas semanales par los empleados públicos de la Junta. Anuncio que llega tres años después de peticiones y denegaciones del gobierno autonómico. El presidente de la Junta insiste en que atenderán sin descuidar las necesidades de todos los empleados. Alfonso Fernández Mañueco. Anuncio a apenas dos meses de las elecciones municipales. Un asunto que no se le ha escapado al PSOE como asegura Yolanda Sacristán. La misma visión que comparten desde sindicatos, según ha expresado Elena Calderón de CCOO.



Se les llama raras, poco comunes… pero lo que tienen en el fondo es poca inversión para su investigación. Pueden o no tener diagnóstico pero no se le encuentra un tratamiento eficaz. Este 28 de FEBRERO es el Día Mundial de las Enfermedades Raras y en este tiempo informativo queremos dar voz y altavoz a pacientes que llevan años conviviendo con ellas y también a padres, madres, familiares que luchan para que los suyos puedan conseguir cuanto antes la solución que mejore su calidad de vida. Las asociaciones piden investigación para estas enfermedades que suelen afectar a muy pocas personas en el mundo. Es el caso de la abulense Pilar Sastre... Sus síntomas comenzaron hace 20 años, cuando tenía tan solo 13.



El consejero de agricultura, Gerardo Dueñas, ha asegurado que el gobierno regional intentará cambiar los nuevos criterios de sostenibilidad y medio ambiente que - a su juicio- dificultan bastante la capacidad de producción de los profesionales de campo: Gerardo Dueñas ha visitado Salamanca, provincia que cuenta con quince municipios ubicados en las unidades veterinarias de Vitigudino, La Fuente de San Esteban, Ledesma y Lumbrales que han sido declarados areas de especial incidencia de tuberculosis bovina.

El consejero manifestó que los ganaderos afectados recibirán ayudas económicas.

El Programa de Autoprotección de Castilla y León llevará la cultura preventiva a 376 municipios de más de 500 habitantes durante este año. Protección civil llevará a cabo la iniciativa a través de dos unidades móviles de grandes dimensiones que recorrerán estas localidades con el objetivo formar a los ciudadanos para que sepan reaccionar ante los riesgos y catástrofes. La primera parada será mañana en Zamora capital.