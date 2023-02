25:04

La irrupción de VOX en el gobierno autonómico hace casi ya un año ha seguido marcando el fin de semana y el inicio de esta. El viernes fueron todos los grupos parlamentarios quienes secundaron el acto central de los 40 años de estatuto, acto que respaldaron todos excepto la formación de Abascal. El sábado, sindicatos y diversas organizaciones sociales alertaron del auge de la extrema derecha y sus políticas. Hoy ha sido el PSOE el que ha avisado en un acto sobre la España Constitucional del uso que realiza aquí VOX de las instituciones y que ha ejemplificado Luis Tudanca con la moción de censura que presentarán hoy contra Pedro Sánchez.



LUNES 27 de FEBRERO. Ha pasado un mes desde el incendio que arrasó una de las fábricas más importantes de la comunidad. Hoy se cumple un mes del incendio de la fábrica de Cascajares en la localidad palentina de Dueñas. En declaraciones a RNE, Su presidente, Alfonso Jiménez, ha señalado que la construcción de la nueva nave avanza con previsiones muy favorables y con el objetivo de trabajar a pleno rendimiento en navidades.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha anunciado esta mañana que la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta se recuperará a partir del 1 de junio. Ha avanzado NO se dará marcha atrás al proceso y que la medida afecta a todos los trabajadores de la Administración autonómica trabajen en el sector que trabajen.



En Barcelona abre sus puertas el mobile world congress, la cita más importante en el sector de la comunicación móvil y allí estará el INCIBE para explicar esta tarde (a partir de las 4) la invitación pública de emprendimiento que gestiona desde León con 30 millones de euros de presupuesto procedentes de fondos europeos. Fernando Testa y Jorge Herraez son fundadores de empresas impulsadas por Incibe



Y en deportes el voleibol da buenas noticas a la comunidad...El Río Duero de voleibol se proclamó ayer campeón de la Copa del Rey tras ganar en la final a Teruel por tres set a uno. Gran partido la de los celestes apoyados en todo momento por una afición que no dejó de animar y que llenó hasta la bandera el pabellón de Los Pajaritos. Después de más de una década los sorianos vuelven a conquitar un título y además en casa. El entrenador Alberto Toribio estaba muy emocionado y reconocía que tras ganar a Melilla pensaba en esta copa a su equipo.



Un alpinista ha fallecido en la Montaña Palentina en el pico Curavacas. Era un hombre de 49 años de edad, vecino de la provincia de León. Se inició el operativo porque no había regresado el alpinista y su teléfono daba la misma ubicación desde hacía cinco horas. Fue localizado el cuerpo sin vida del montañero a las doce menos cuarto de la noche de ayer. Presentaba traumatismo cráneo encefálico producido por una posible caída de piedras o bloques de hielo que le partieron el casco.