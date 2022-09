25:06

PP y Vox han vetado, hoy, en el pleno de la Cortes regionales, la creación de una comisión de investigación sobre los incendios de la Paramera y la Culebra. El PSOE ha anunciado que lo llevará a los tribunales

Los dos grupos que sustentan al gobierno de la Junta también han rechazado en el parlamento regional la creación de otra comisión para estudiar lo ocurrido en las residencias de mayores durante el covid.

El pleno de las Cortes si ha aprobado una propuesta de Soria Ya que exige al gobierno de España que ponga en marcha las ayudas prometidas para provincias despobladas.

Los servicios Avant entre Salamanca y Madrid, serán gratuitos para quienes los usen de forma regular, dado que este tren utiliza una via convencional y no de alta velocidad.

El Juzgado de lo Penal de esa provincia ha condenado a dos años de cárcel a Antonio Herrero, ex alcalde Collazos de Boedo, por los delitos de acoso laboral y lesiones psíquicas de los que le acusaba la secretaria municipal.

La DGT ha puesto en marcha una nueva campaña para prevenir accidentes de tráfico con un titular: 92 personas han perdido la vida en las carreteras en este 2022 y, solo en verano, 29 víctimas.