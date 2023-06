14:54

Si no hay cambios de ultima hora y tal, y como están las cosas no se pueden descartar, la diputada de VOX, Marta Fernández, será la nueva Presidenta de las Cortes de Aragón. Así lo ha anunciado unilateralmente VOX en un comunicado después de que las negociaciones entre PP y VOX se llegaran a romper en la tarde de ayer. VOX exigía la presidencia conscientes de que son imprescindibles para que Jorge Azcon sea presidente de Aragón. El PP ni confirma ni desmiente este acuerdo y dice que todo se desvelará esta mañana. En Zaragoza estará tambien el portavoz nacional de VOX, Jorge Buxadé. VOX advierte que este acuerdo para las Cortes no se habla de la investidura. Los grupos de la oposición califican este juego a dos bandas de PP y VOX de esperpento, bochorno e irresponsabilidad. De momento, lo más seguro que tenemos es que la sesion de constitucion de las Cortes en esta undecima legislatura comienza a las once de la mañana