6.500 estudiantes aragoneses se enfrentan desde hoy a la EVAU, a la Selectividad. Comienza a las once y cuarto con el examen de Historia de España y terminará el jueves. Nervios e incertidumbre ante un futuro muy próximo. También hay nervios y algo de crispación entre los partidos politicos aragoneses que tienen la obligacion de conformar gobiernos y listas electorales para las generales. Partido Popular y PSOE siguen lanzándose reproches. El lider del PP, Jorge Azcón, cree que Lambán no acepta la derrota y se declara en rebeldía democrática impidiendo un traspaso de poderes rápido. El PSOE dice que el PP tiene ansias de reinar y no respeta ni los tiempos institucionales y las normas parlamentarias. Azcón asegura que habra si o si un Gobierno del PP. VOX por boca de su presidente Santiago Abascal, espera, tranquilo, que Azcón negocie con ellos. Y otro actor, el PAR, reconoce que no tendrá problemas en formar parte de un gobierno con VOX si respeta sus líneas rojas.