Seguimos caminando hacia la futura investidura del Presidente de Aragón. Sigue la ronda de contactos de la Presidenta de las Cortes, Marta Fernández, antes de proclamar candidato. Hoy se reúne con PODEMOS e Izquierda Unida. Ayer lo hizo con el PAR. Su único diputado, Alberto Izquierdo, asegura que están trabajando con el PP en conseguir un acuerdo programático. Si el PP lo apoya, el PAR votará si en la investidura de Azcón y se convertirá en su socio preferente. Pero ojo, advierte de que todos los que apoyen al gobierno de Azcón deberán firmar este acuerdo que incluye el NO al trasvase del Ebro, incluído VOX. Si no es así, el PAR votará NO. VOX no se queda callado y por boca de Santiago Abascal dice que lo que ha ocurrido en Baleares donde VOX no entrará a formar parte del ejecutivo, no tiene por que pasar en Aragón. Hablamos también de las tormentas y el granizo que han vuelto a provocar daños en Aragón y de Sanidad. Ya se ha puesto en marcha el servicio de videoconsultas entre médicos y pacientes.