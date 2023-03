50:20

Con Inmaculada Muñoz

A esta hora continúa en marcha la reunión entre sindicatos y Departamento de Sanidad. Es el quinto intento para tratar de llegar a un acuerdo que mejore las condiciones de todos los profesionales del SALUD y evitar, así, la huelga.

El Consejero de Ordenación del territorio, Jose Luis Soro. defiende el informe negativo que su departamento ha hecho al interés general del proyecto de Unión de estaciones del Pirineo. Niega que existan motivos electorales y asegura que el Presidentre Lambán conoce la opinión que siempre ha mantenido sobre el tema.Soro quita hierro al efecto que pueda tener su informe y recuerda que no es vinculante.

La Consejera de Ciencia y Coordinadora General de Podemos Aragón, Maru Díaz, recuerda que en el Gobierno de Aragón hay dos opiniones sobre la unión de estaciones.

El Presidente del Partido Popular en aragón, Jorge Azcón, ve motivos electoralistas en esfe informe del Departamento que preside el Consejero de Chunta Jose Luis Soro.

Ciudadanos cree que todo es un postureo de Chunta para no decepcionar a su electorado ya que el diectamen de la direccion general no tiene ningún recorrido porque si bien es preceptivo no es vinculante.

El Boletin Oficial de Aragón publica hoy los detalles de las subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial 2023. Con un importe total de 3 millones de euros, estas subvenciones están destinadas a los núcleos de población con menor índice de desarrollo y servirán para la rehabilitación de vivienda y la programación de actividades culturales.

Reviviendo es una iniciativa de vivienda que, mediante la economía circular y desde el sector privado, busca repoblar la España vaciada, empezando por la provincia de Teruel.

VALENTIA ha inaugurado hoy las nuevas viviendas para personas con discapacidad intelectural que se han construido, gracias a los fondos del Plan de Recuperación y Resilencia. Son 4 individuales ubicadas en el Centro Manuel Artero de Huesca y 2 dobles en el Centro Ignacio Claver de Martillué en la Jacetania.

Los trabajadores de prevención de incendios forestales de Aragón han inciado hoy paros parciales, que se convertirán en paros indefinidos a partir del próximo martes si no hay acuerdo sobre sus reinvindicaciones.

En la provincia de Huesca, las trabajadoras del sector de Limpieza de Edificios y Locales retoman el lunes la huelga indefinida al no haber llegado a un acuerdo con la patronal para firmar un nuevo convenio colectivo.

La reunión entre sindicatos y Sanidad acaba de terminar con acercamientos, en materia de carrera profesional y jornada de 35 horas, eso sí, al no haber nada firmado se mantienen las movilizaciones y la huelga para el 31 de marzo.

Cierra la última vaquería de la provincia de Teruel. La granja lechera de Alcorisa sacrificó el martes los últimos animales que tenía y deja sin suministro a dos obradores lácteos en Ejulve y Caspe. Los propietarios han dejado la explotación por varias causas, económicas, falta de calidad de vida y de relevo generacional.

La Policia Nacional incuata en Zaragoza el mayor alijo de cocaina en la historia de Aragón. 22 kilos de cocaina, mas de 7 kilos de sustancia adulterante...con un valor en el mercado de 770 mil euros. 6 personas han sido detenidas.

En deportes, Real Zaragoza y SD Huesca siguen preparando el derbi aragonés de este domingo, mientras que Casademont juega frente a Breogán el domingo.