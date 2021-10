15:06

La Aemet activa aviso amarillo, desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche, por altas temperaturas que podrán alcanzar los 37º en el Valle del Guadalhorce, Axarquía y Málaga.

La provincia sale de alto riesgo por coronavirus, por primera vez, desde junio y se sitúa en riesgo medio al bajar el índice de incidencia a 140,6 casos por 100 mil habitantes.

Dos días del arranque del curso escolar, CCOO ha denunciado el recorte de 500 docentes para el nuevo curso en la provincia.

Seguimos con la apertura de las aulas... el Ayuntamiento ha destinado 1.200.000 euros al refuerzo de la limpieza y desinfección de los Centros Educativos.

Los Amigos del Jardín Botánico de la Concepción y Ecologistas en Acción, rechazan la propuesta del espectáculo de luz y sonido previsto por el consistorio para la época navideña.

Hoy nuestro espacio cultural está dedicado a una de las bandas de Punk más famosas de Málaga y del territorio nacional: NO PICKY. Nuestra compañera Laura García, entrevista al gran bajista y uno de los fundadores del grupo, Fernando Hornero "Vogui".

Los NO PICKY celebran su 25 aniversario con la reedición del disco que más satisfacciones les ha dado "Vampira" y que Wild Records ha reeditado en formato vinilo, para los nostálgicos. Recordemos que con la promoción de este disco, hace veinte años, fueron los teloneros de Marky Ramone, batería del mítico grupo de Punk Rock Ramones.

Así que el próximo domingo, NO PICKY vuelve a los escenarios. En esta ocasión en el Auditorio Eduardo Ocón, en el marco del Moraga Sound Festival.