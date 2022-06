Andalucía Informativos Informativo Granada - 28/06/22 15:02 Informativo Granada - 28/06/22 Agricultores y ganaderos de la provincia de Granada han convocado, mañana miércoles, una tractorada por las calles de la capital granadina para pedir al Gobierno medidas que permitan paliar los continuos aumentos del combustible, lo que afecta a la rentabilidad de sus explotaciones. La tractorada, en la que van a participar unos doscientos vehículos, se iniciará en la calle Joaquina Eguaras y discurrirá por las principales calles del centro de la ciudad.

Caixabank y la Diputación han suscrito un acuerdo para evitar la exclusión financiera de los pequeños municipios de la provincia. El convenio permitirá que una oficina movil de Caixabank recorra treinta y cinco municipios de la provincia, con un total de treinta y cinco mil habitantes, para que los vecinos puedan realizar sus operaciones financieras ya que en la actualidad carecen de sucursales bancarias físicas.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]