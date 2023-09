15:06

La provincia de Granada ha registrado un aumento en el número de parados de 590 personas durante el mes de agosto, un 0,78% más que el mes anterior. El dato interanual refleja una nueva caída del paro con respecto a la cifra de agosto de 2022.

El Ayuntamiento de Granada aprobará la modificación de la ordenanza que regula el servico de taxi para mejorar su prestación y adaptarla a los nuevos tiempos.

A media mañana se retomarán las conexiones por tren entre Granada y Madrid suspendidas ayer por el temporal.

Vuelve el Festival solidario Help Me Please que hoy comienza con la proyección de cortometrajes de Madagascar. El programa se prolongará hasta el mes de octubre y la recaudación irá destinada a la onege Agua de Coco.

Alfacar gana el Grand Prix del Verano 2023 al vencer a Aguilar de Campoo. La victoria fue vivida con intensidad por los cientos de alfacareños que llenaron anoche la Plaza de la Iglesia de la localidad para ver el concurso de TVE a través de una pantalla gigante .