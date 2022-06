Andalucía Informativos Informativo Almería - 17/06/22 05:00 Hasta los 42 grados marcarán los termómetros almerienses hoy. Estas son las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. La carretera del Cañarete reanudará la circulación al tráfico tras dos meses cerrada por desprendimientos. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado el proyecto de demolición de las edificaciones de las calles Viña y Hércules...dentro del proceso de transformación urbana del entorno de la Alcazaba. Multiaventura 2022 El programa arranca este fin de semana y se prolongará hasta el próximo mes de diciembre Más opciones

