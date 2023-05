15:15

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos acaba de publicar su informe de Demogragía Médica en Andalucía del año 2022, que contiene varios titulares importantes que radiografían la situación de este colectivo. Nosotros hoy vamos a analizar ese informe que muestra que faltan médicos y el programa se va a agravar a medio plazo. Según sus cálculos unos 10.000 facultativos se van a jubilar en los próximos años y no todas las plazas se van a cubrir.. Nosotros analizamos hoy la situación de los médicos en Andalucía con el Dr. Jorge Fernández Parra, presidente del Colegio Andaluz de Colegios de Médicos. Además, el doctor Fernández Parra nos cuenta que "todos tenemos que colaborar para mejorar la sanidad pública andaluza porque es la joya de la corona y hasta que uno no está enfermo no se da cuenta de la necesidad que tenemos de tener una sanidad pública fuerte, de calidad y segura."