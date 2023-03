"La felicidad no entiende de cromosomas"

16:42

En este 21 de marzo de conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. En Andalucía cerca de 7.000 tienen esta alteración genética en el cromosoma 21. Nosotros hoy queremos hablar sobre un caso concreto, el de Mariana de Ugarte Blanco, autora del libro "2x21, la Felicidad No Entiende de Cromosomas", en el que nos cuenta su día a día con sus dos hijos con síndrome de Down. De Ugarte nos cuenta que su objetivo es el concienciar y visibilizar a la vez que eliminar prejuicios sobre las personas que tienen este síndrome. Además del libro, de Ugarte también cuenta su experiencia diaria en las redes sociales. Nosotros hoy conocemos la historia de su familia.