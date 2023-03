45:07

La Comisión Europea ha enviado una carta a España en la que le pide que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le obliga a proteger el humedal de Doñana. Es una misiva con mensaje de ultimátum en la que el ejecutivo europeo amenaza con llevar el caso de nuevo ante este tribunal y en pedir una multa por incumplimiento reiterado de la resolución judicial. Todo, pidiendo explicaciones sobre la Proposición de Ley del PP que amplía regadíos en el entorno del Parque. Desde el Gobierno acusan a la Junta de poner a la Andalucía al borde de una multa millonaria. Las organizaciones ecologistas por su parte destacan que el tono de la Comisión no es el habitual y los agricultores creen que la Junta debe explicar en EUropa que solo está previsto el uso del agua superficial.

El Tribunal Constitucional rechaza suspender cautelarmente el impuesto a las grandes fortunas como ha pedido la Junta. La sala reunida esta mañana ha admitido a trámite el recurso presentado pro la administración autonómica que argumenta que invade competencias.

Manifestación en Cádiz de trabajadores de los tres astilleros de Navantia en la bahía. Reclaman un plan industrial para el scetor que garantice el trabajo y denuncian que la negociación del convenio está paralizada.

Y hoy en nuestra entrevista hablamos del Día Mundial del Síndrome de Down y del caso de la familia de Mariana de Ugarte Blanco, que con dos hijos con síndrome de Down nos cuenta su día a día en sus redes sociales y en el libro que ha escrito, 2x21. La Felicidad No Entiende de Cromosomas.