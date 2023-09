57:16

Los dos luchadores de esta guerra musical, Sergio Arroyo y Alex Gara, han puesto su alma en la elección de cada canción, pero solo uno ha resultado ganador. Te dejamos la lista con las canciones para que elijas tu propio campeón:

1. 'Días de verano' de Amaral o 'Como Camarón' de Estopa

2. 'Memories' de David Ghetta o 'Call On Me' de Eric Prydz

3. 'Addicted to you' de Avicii o 'Keep moving' de Jungle

4. 'Mango' de Peach Tree Rascals o 'Everybody loves the sunshine' de Netsky

5. 'Dark red' de Steve Lacy o 'Back to school' de Deftones

6. 'Johnny remember me' de The Meteors o 'Verano fatal' de Nacho Vegas y Christina Rosenvinge

7. 'Verano azul' de Juan Magan o 'Praise you' de Fatboy Slim