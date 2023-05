Zelda - Breath Of The Wild, Tears Of The Kingdom

55:01

Després de 6 anys d'espera per fi a arribat a Nintendo Switch un dels videojocs més esperats dels últims anys, la seqüela directa de Zelda - Breath Of The Wild, Tears Of The Kingdom. La premsa especialitzada no deixa dubtes: 10/10, el millor videojoc mai creat, un veritable punt d'inflexió a la indústria. Serà per tant? En parlem a fons a Hotel Vader.