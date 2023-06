54:39

UMMO és un grup alienígena que ha vingut a la Terra per destruïr a la humanitat a cop de Rap, Metal i frikades. Per si no n'hi havia prou, ara s'han atrevit a crear el seu propi videojoc i, us ho asssegurem, mai heu jugat a res semblant. No esteu preparats per aquest programa! Amb la visita de Sagan Ummo i Demomode!