58:03

La nova pel·lícula de Marvel, Quantumania, no és, ni de bon tros, de les més esperades, ni de les més celebrades, ni de les més memorables. Tot i així és la pel·lícula que inaugura la fase 5 de l'Univers Cinematogràfic de Marvel: aquesta formiga mereixia ser disseccionada a l'Hotel Vader! No et perdis el nostre anàlisi sense criteri de la tercera entrega d'Antman a la gran pantalla