55:00

Aprofitem que ha acabat la tercera temporada de Mandalorian per convidar a Edko del podcast especialitzat en Star Wars Karabast i analitzar amb ell aquesta nova entrega de la sèrie de l'univers Star Wars que ho va canviar tot.

Ha arribat Baby Yoda a la pubertat? Com s'ho fa Mando per menjar croquetes amb el casco posat? El Bo-katan el vols per menjar aquí o per emportar?