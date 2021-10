57:02

Arrenquem la nova temporada d'Hotel Vader a Ràdio 4 celebrant el Batman Day a tot drap!

El proper 18 de Setembre el planeta sencer es vestirà de negre per celebrar, un cop més, el dia dedicat al Cavaller Obscur, i rebrem la visita de l'editor de DC Comics al nostre país, Gustavo Martínez d'Ecc Ediciones, per a que ens expliqui tots els detalls d'aquesta festa ineludible per tots els fans del superherois.

També entrevistarem a Paco Roca, autor que col·labora en representació d'Espanya al còmic Batman: El Mundo, guanyador, entre d'altres, el Premi Nacional del Còmic. El divendres a les 20h atents i atentes a la Batsenyal! Ens escoltem a Hotel Vader!