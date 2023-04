05:15

Hoy les invito a entrar en el revulsivo y festivo mundillo del sonido 'flamenquito', fusión entre la rumba, el pop y el propio flamenco, e incluso con alguna pizca de genuina copla, creo percibir. Y nuestro invitado de honor es Antoñito Molina, que no tiene nada que ver, porque NO es su nieto, ni sobrino, ni hijo, con el histórico Antonio Molina, famoso por el himno supremo 'Soy minero'. Este otro joven cantante es Antonio Caballero Molina, artísticamente conocido como Antoñito Molina, nacido hace 35 años en Rota, en Cádiz. Ya tuvo otra experiencia anterior, pero tengo que destacar su propia carrera en solitario, que le ha llevado a situarse en la cima de la popularidad en toda España, gracias a notables canciones, como 'Yo soy pa ti', 'Me estoy volviendo loco', Y te voy a querer, o ésta excelente 'Hubo un tiempo' ¡¡Qué bueno suena el 'flamenquito' de Antoñito Molina!!