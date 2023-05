06:17

"Al vivir esas sensaciones mi miedo iba creciendo y no podía salir de esa rueda, que además me limitaba enormemente la vida porque cualquier situación en la que se me pudiesen disparar esas sensaciones ya me producía miedo. Todo eso fue creciendo hasta las crisis de agorafobia en las que cualquier cosa te da miedo y entonces no puedes salir de casa".