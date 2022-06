01:00:07

VAUGHAN-WILLIAMS: The House of life (23.34). T. Allen (bar.), G. Parsons (p.). 3 Canciones de Shakespeare (6.31). Coro de Cámara de la RIAS de Berlín. Dir.: M. Creed. Life must be full of care (2.12). The devil and boyparty (1.11) (Hugh the Drover or Love in the stocks, arr. para voz y p.) (3.23). J. Pochin (mez.), R. Williams (bar.), I. Burnside (p.)