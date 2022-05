01:00:06

VAUGHAN-WILLIAMS: Concerto Grosso para orquesta de cuerda (16.54). London Symphony Orchestra. Dir.: B. Thomson. On Wenlock Edge (20.35). P. Langridge (ten.), H. Shelley (p.), P. Manning (vl.), K. Pascoe (vl.), P. Lale (vla.), A. Shulman (vc.), Cuarteto de cuerda “Britten”. Come away, death (2.33). Quink Vocal Ensemble.