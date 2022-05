59:26

VAUGHAN-WILLIAMS: Misa en Sol menor (23.35). M. Seers (sop.), M. Chance (contraten.), P. Salmon (ten.), J. Best (baj.), Corydon Singers. Dir.: M. Best. Two songs from Tennyson´s ‘The Princess’ (8.48). P. Savidge (bar.), R. Steptoe (p.). Hugh the Drover or Love in the stocks (selec.) (Sweet little linnet, Hugh´s song on the road, Gaily I go to die) (7.52). A. Staples (ten.), I. Burnside (p.).