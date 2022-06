58:58

WAGNER: Was duftet doch der flieder (Die Meistersinger, Acto 2) (6.32) Wahn! Wahn! Überall Wahn (Die Meistersinger, Acto 3) (7.22). D. Fischer-Dieskau (bar.), Orq. de la Ópera del Estado de Berlín. Dir.: E. Jochum. HÄNDEL: Aria de Gobrias “O memory still bitter to my soul” (Belshazzar) (6.02). D. Fischer-Dieskau (bar.), Orq. de Cámara de Munich. Dir.: H. Stadlmair. SCHUBERT: Gute Nacht. Der Leiermann (Winterreise D 911) (8.56). D. Fischer-Dieskau (bar.), G. Moore (p.). MAHLER: Ich atmet’ einen linden duft, Blicke mir nicht in die Lieder (Rückert-Lieder) (4.39). D. Fischer-Dieskau (bar.), Orq. Fil. de Berlín. Dir.: K. Böhm.