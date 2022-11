59:34

VIVANCO: Magnificat octavi toni a ocho voces (11.44). Coro de la Abadía de Westminster, A.-L. King (arp. doble), A. van der Beek (bajón), J. O’Donell (órg.). Dir.: D. Hill. SOTO DE LANGA: Nell'apparir del sempiterno sole (3.29). Íliber Ensemble. VIVANCO: Misa "In manus tuas" precedida del motete homónimo (selec.) (Kyrie, Gloria, Agnus Dei) (17.34). Orchestra of the Renaissance. Dir.: R. Cheetham. Stabat mater (3.41). Pro Cantione Antiqua. Dir.: B. Turner.