56:51

BRAHMS: Sonata para violoncello y piano nº 1 en Mi menor, Op. 38 (Primer movimiento: Allegro non troppo) (14.32). J.-G. Queyras (vc.), A. Tharaud (p.). Sinfonía nº 4 en Mi menor, Op. 98 (Primer movimiento: Allegro non troppo) (12.43). Orq. Fil. de Viena. Dir.: C. Kleiber. SCHUBERT: Impromptu nº 2 en Mi bemol mayor D 899 (4.40). R. Lupu (p.). SCHUMANN: Myrthen, Op. 25 (selec.) (nº 5 Lieder aus dem Schekenbuch im Divan I, nº 7 Die Lotosblume) (2.42). D. Fischer-Dieskau (bar.), J. Demus (p.).