Grandes ciclos

BELLINI: Aria de Amina “Compagne, tener amici… come per me sereno” (Acto I, La Sonnambula) (5.43). Aria de Amina “Oh, se una volta sola… Ah non credea mirarti” (Acto III, La Sonnambula) (14.05). M. Callas (sop.), Orq. del Teatro Alla Scala de Milán. Dir.: T. Serafin. GOUNOD: Intervención de Marguerite “Voudrais bien savoir… Il etait un roi de Thule… O Dieu que de bijoux… Ah, je ris” (Acto III, Fausto) (11.33). M. Callas (sop.), Orq. de la Sociedad de Conciertos de París. Dir.: G. Prêtre. MOZART: Aria de Constanza “Marten aller arten” (cantado en italiano “Tutte le torture”) (Acto II, El rapto del serrallo KV 384) (8.38). M. Callas (sop.), Orq. Sinf. de la RAI. Dir.: A. Simonetto. MENDELSSOHN: Romanza sin palabras en Do mayor (Andante), Libro VIII, Op. 102 (2.10). A. D’Arco (p.).