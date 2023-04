57:58

Nace el Museo del Flamenco Pop, una iniciativa de la cantante y compositora Cathy Claret que recuerda y celebra la innovación y la creatividad de los artistas gitanos, y que acaba de inaugurarse en Barcelona.

Ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, la Fundación Secretariado Gitano ha lanzado a los políticos una serie de propuestas para hacer frente a las situaciones de pobreza, de discriminación y de falta de igualdad de oportunidades que tiene una buena parte de la población gitana en nuestro país.

Pero antes, en nuestra página de actualidad cultural, nos hacemos eco de la inminente publicación del libro del antropólogo gitano Iván Periáñez, Cosmosonoridades: Epistemologías del sentir, y conocemos la programación de la Bienal de Flamenco de Málaga.

Y en nuestra portada musical, Soleá cantando “And I Am Telling You I'm Not Going”