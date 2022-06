Gente despierta Tercera hora - 17/06/22 53:36 La tercera hora comienza con Ángela Fernández, que obliga a nuestros oyentes a elegir entre el sushi y el ramen. Después empieza nuestro gran bloque literario, que arranca con Marta Pérez Reinoso y su sección Al final siempre hay un libro, donde empieza hablando del surf y acaba con "Los miserables" de Víctor Hugo. Después llega el turno de Jesús Marchamalo que nos trae la tercera y última entrega de la Feria del Libro de Madrid. Terminamos la hora con Mario Obrero, nuestro Poeta en París, que le dedica la sección a la poesía, el agua, los peces y los ríos Más opciones

[an error occurred while processing this directive]