Javi Sancho estudió informática y eso a la gente le peta la cabeza, porque no lo ve venir. Ahora es influencer y graba vídeos corriendo por la montaña en Andorra. Dice que su agonía es cierta y que la vida no le da para dos tomas corriendo. Además está de gira con su show Del deporte también se sale y es el invitado de "Rendirse no es una opción" con Ramón Arroyo.