01:58:44

Hoy se publica el disco "Desire, I want to turn into you" de Caroline Polachek y hablamos con ella de sus nuevas canciones, salvajes, llenas de curiosidad y sensualidad e inspiradas en diferentes tradiciones y en la música de Morricone o Timbaland. En Futuro (Im)perfecto nos preguntamos por cómo repensar las relaciones de cara al futuro y lo hacemos con el activista y sexólogo Miguel Vagalume. Descubrimos una nueva canción de The Blaze, Clash, y compartimos la nueva música de Django Django, serpentwithfeet, Depeche Mode, Moderat, Nickzzy, Taylor Swift y más. Escuchamos los audios que nos envías al 682 22 27 28.