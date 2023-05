05:16

La tecnología no para de sorprendernos! Descubre todo sobre el nuevo smartphone Google Pixel 7a, la revolucionaria funcionalidad Duet AI que permite colaborar en tiempo real con la inteligencia artificial en Google Workspace, y las mejoras de inteligencia artificial en aplicaciones como Gmail, Mapas y Fotos. Pero eso no es todo, también conoceremos el emocionante nuevo modelo de lenguaje de próxima generación, PaLM 2. Además, en esta Keynote se han presentado muchas otras novedades, tanto de hardware como de software, incluyendo funciones impulsadas por IA en varias aplicaciones de Google. ¡Ah, y no podemos olvidar mencionar la presentación del esperado Android 14!