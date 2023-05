01:05:15

Monasterio de Sandoval, León, Castilla y León

¡Bienvenidos a Frecuencias Compartidas! Este video-podcast iniciativa del músico, productor y DJ Victor Santana explorará en las próximas seis semanas la evolución del género techno y el desarrollo de Victor Santana a nivel personal, en diferentes localizaciones únicas e impresionantes de nuestra geografía.

Enclaves que son herencia y legado de sus regiones, algunas que siguen usándose en la actualidad y otras que resisten en pie el envite de los años, siendo testigos impasibles del pasar de los años.

Para este primer capítulo de Frecuencias Compartidas nos trasladamos a la localidad de Sandoval, en la provincia de León. El monasterio de Santa María de Sandoval es un antiguo monasterio cisterciense del siglo XII. En 2015 fue declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España y en la actualidad también hace las veces de museo de arte contemporáneo. En cuanto a la música, esperad una historia basada en el techno con más melodías, profundo y con mucha sintetización, perfecto para abrir este viaje guiado a través del techno.

TRACKLIST

ULYSSES de VICTOR SANTANA, Unreleased

THE OVERTURE de MARC ROMBOY, Tronic

BEIRUT de VICTOR RUIZ, Drumcode

GIVE ME SOME SULFITES de LAURENT GARNIER, Cod3 QR

DEEP LIFE de ROSS HARPER, City Wall Records

MARIONETTE (STEPHAN BODZIN REMIX) de MATHEW JONSON, Sapiens Recordings

LIVING IN A VACUUM de CHRISTIAN SMITH & WEHBBA, Tronic

NO JOKE de ARTIST CODE 4F4E49, Cod3 QR

DIMENSIONS de ANNA, Drumcode

OPERATOR de KIKO, Suara

LA ONZIEME MARCHE (PHIL KIERAN REMIX) de AGORIA, PIAS

FOLDING (ROMAN FLÜGEL REMIX) de KUSP & PABLO:RITA, Rekids