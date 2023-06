01:06:17

Esta semana en la tercera entrega de Frecuencias Compartidas nos trasladamos a Galicia

Frecuencias Compartidas llega a su tercera entrega y con ella nos trasladamos a una de las tierras más enigmáticas y ancestrales de nuestra geografía. Galicia y su magia siempre han ocupado un lugar especial en la vida de Victor Santana. Más allá de que parte de su familia es de la tierriña, grabar en una localización tan mágica como un monasterio milenario - el que alberga Adegas Moure - es un verdadero privilegio. Su entorno rebosa misticismo y está poblado de leyendas, que asombran al visitante tanto como su escarpado paisaje. La música también va en consonancia con el lugar, con líneas más épicas, intensas y con una exuberancia sonora que verdaderamente casan con el paisaje.



TRACKLIST



KIOTO de VICTOR SANTANA, Unreleased

HOLOGRAPHIC (CARL CRAIG’S RIDE OR DIE ANTHEM) de Vince Watson, Everysoul

LETTERS FROM OAXACA (VICTOR SANTANA REMIX) de MILFORD, Ante Recordings

SAKE STARS FEVER de LAURENT GARNIER, Cod3 QR

CLOCKWORK de VÅGH, Suara

WARP (LEN FAKI REMIX) de E-DANCER, Drumcode

FOMO TECH (GAETANO PARISIO REMIX) de ALEXI DELANO, CMND CTRL

CLAP ON 2 de KiNK, Sofia

EFB de MARK BROOM, Rekids

RELEVEE (CARL CRAIG REMIX/SLAM REWORK) de GAVIN RUSSOM Y DELIA DONZALEZ,

Soma Records

CONFESSION de VICTOR RUIZ, DRUMCODE

TOXIC F21 de M.R.E.U.X., BLUMOOG MUSIC

UTOPIA de CHRISTIAN SMITH & VICTOR RUIZ, Tronic

EATING HOOKS (SIRIUSMO REMIX/SOLOMUN EDIT) de MODERAT, Monkeytown