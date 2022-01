info

Juan de Pablos, además de llevar más de 25 años como profesional de Radio Nacional, también ha destacado por sus artículos en El País, Apuntes Universitarios y Ozono. En televisión, se le ha podido ver en programas como A uan ba buluba... de Carlos Tena o Escala en Hi-Fi.

Otra de sus facetas ha sido su trabajo como actor, interpretando pequeños papeles en las películas El año de las luces de Fernando Trueba, La mujer de tu vida de Emilio Martínez Lázaro, y en la comedia See you later Cowabunga del director malagueño José Roberto Vila, entre otras.

Desde 1979 dirige en Radio 3 de Radio Nacional de España el programa Flor de Pasión.