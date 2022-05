19:14

“En ese momento, recordé un testimonio en televisión de una mujer que había vivido un episodio similar y dijo: ‘si me mete en el coche, soy mujer muerta’. Recordarlo me hizo luchar con todas mis fuerzas para liberarme de él. Entonces me di cuenta de que la opresión en mi pecho era una pistola de descarga eléctrica”, cuenta Sara.