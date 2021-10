"Pedro Sánchez va passejar-se com Pedro por su casa"

00:30

Fragment de l'entrevista amb Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya.

“Quin cost té això per Pedro Sánchez que va venir a passejar-se como Don Pedro por su casa. És la primera vegada, una primícia, que un president del Govern espanyol ve al Palau de la Generalitat per dir-nos des del Palau que farà una no inversió a Catalunya. Fins ara ens havia parlat de pluges de milions ara resulta que ni pluges ni milions. És inèdit”